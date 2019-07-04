КСУ перейшов до закритої частини засідання у справі щодо закону про судоустрій

КСУ перейшов до закритої частини Пленарного засідання Великої палати у справі неконституційності окремих положень закону про судоустрій і статус суддів. Після цього у справі оголосять рішення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це оголосила суддя-доповідач у справі Наталя Шаптала.

"Відповідно до статті 66 Закону "Про Конституційний Суд України", Суд переходить до закритої частини засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення буде оприлюднена на сайті Конституційного суду України", - зазначила суддя-доповідач.

Нагадаємо, згідно із Законом "Про Конституційний Суд України", відкрита частина пленарного засідання Великої палати у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.

Велика палата ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання. Виступи суддів Конституційного Суду у закритій частині пленарного засідання Великої палати є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.

Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок - наданим, якщо за це проголосували щонайменше 10 суддів Конституційного Суду.

4 липня 2019 року на Пленарному засіданні Великої палати Конституційного Суду України присутні 15 суддів Конституційного суду. З поважних причин відсутні 2 суддів КСУ.

У ході засідання 4 липня Суд розглядає відповідність Конституції України (конституційність) другого речення частини четвертої статті 54, частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402–VІІІ. Відповідне подання 51 народного депутата надійшло до Конституційного суду 18 квітня 2019 року.

У другому реченні статті 54 Закону йдеться про те, що “перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій агітації”.

Частина дев’ята статті 56 Закону регламентує, що суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.

У поданні депутати вказують, що положення статті 54 закону №1402-VIII фактично скасовує право суддів бути обраними на виборну посаду. На думку авторів подання, положення другого речення частини четвертої статті 54 Закону «являє собою довільне та розширене тлумачення вимог частини другої статті 127 Конституції України, якими суддів фактично позбавлено пасивного виборчого права». Як стверджується в поданні, положення другого речення частини четвертої статті 54 Закону не відповідають статтям 8, 22, 24, 38, 64, 127 Конституції України.

Щодо положення частини дев'ятої статті 56 Закону, згідно з яким, суддя до свого звільнення з посади або припинення повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, крім нагород за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя, автори подання вважають, що таким чином в Законі закріплено дискримінацію суддів відносно решти представників влади в Україні щодо відзначення їх державними нагородами. Обґрунтовуючи свої твердження, депутати зазначають, що положення частини дев’ятої статті 56 Закону суперечать статтям 1, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 92 Основного Закону України.