Нацрада оскаржить скасування штрафу для "Інтера"

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення подаватиме апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду щодо ситуації з телеканалом "Інтер".

Про це у Facebook повідомив член Нацради Сергій Костинський.

"Вкотре наголошую, що проблема в якісному регулюванні медіапростору полягає не в Нацраді, а в законодавстві, на підставі якого і керуючись яким здійснює свої повноваження регулятор. Законодавство потребує змін. Нацрада — більш широких повноважень. Про суди взагалі мовчу. А рішення першої інстанції, звичайно, оскаржуватимемо в апеляції", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив повністю позов телеканалу "Інтер" проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та скасував призначений Нацрадою штраф у розмірі 4 млн 46 тис. грн (25% ліцензійного збору) за розпалювання ворожнечі концертом до Дня Перемоги 2018 року "Перемога. Одна на всіх".

Суд визнав протиправним і скасував рішення Нацради від 11 липня 2018 року про результати позапланової перевірки телеканалу "Інтер" і розпорядження Нацради від 17 липня 2018 року про усунення порушень законодавства та сплату штрафу.

Повний текст судового рішення оприлюднено 2 липня. Рішення суду ще не набрало законної сили. У Нацради є 30 днів на те, щоб подати апеляцію.