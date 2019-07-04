Суд скасував 4 мільйони штрафу для «Інтера» за концерт «Перемога. Одна на всіх»
Про це повідомляє Детектор Медіа.
Суд визнав протиправним і скасував рішення Нацради від 11 липня 2018 року про результати позапланової перевірки телеканалу «Інтер» і розпорядження Нацради від 17 липня 2018 року про усунення порушень законодавства та сплату штрафу.
Повний текст судового рішення оприлюднено 2 липня. Рішення суду ще не набрало законної сили. У Нацради є 30 днів на те, щоб подати апеляцію.
Суд не взяв до уваги висновок Незалежної медійної ради, яка вбачає розпалювання ворожнечі в словах ведучих концерту «Інтера» до Дня Перемоги.
Суд самостійно проаналізував діалог ведучих концерту Анастасії Даугулє та Андрія Доманського, у якому Нацрада вбачала порушення заборони на використання телерадіоорганізації для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.