Командування ООС закликає Нацраду поновити мовлення "Армія FM" на Донбас та Крим
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“Командування та особовий склад операції Об'єднаних сил звертається до членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із закликом якомога швидше ухвалити рішення щодо продовження дозволу на мовлення єдиної військової радіостанції "Армія FM", а також інших україномовних радіостанцій та телеканалів, що здійснюють мовлення на території Донецької та Луганської областей, а також Автономної республіки Крим”, - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що україномовні телеканали та радіостанції в районі проведення ООС є одним з дієвих засобів протистояння інформаційній зовнішній агресії, що вже шостий рік триває на окупованих територіях.
У цьому зв'язку зазначається, що через неприйняття Нацрадою рішень щодо продовження дозволів єдине військове радіо "Армія FM" вже 11 липня може втратити мовлення в Гірнику, Бахмутівці і на Чонгарі, а з 2 серпня - в Маріуполі, Бахмуті, Волновасі, Слов'янську, Краматорську, Світлодарську і Попасній.
"Ми наголошуємо, що інформаційний чинник боротьби не менш важливий, ніж збройний. "Армія FM" – невід'ємна складова частина нашого інформаційного фронту у боротьбі за український Донбас, Луганщину, Крим!" - заявили у штабі.
Командування ООС висловило сподівання, що під час наступного засідання члени Нацради ухвалять рішення та підтримають українських мовників у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Як повідомлялося, наприкінці червня колишній ведучий програм на "АрміяFM", учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) заявив, що радіостанція може припинити мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення досі не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.
Нацрада вже шість разів поспіль не змогла провести засідання через відсутність кворуму.
Нове засідання Нацради заплановане 4 липня. Серед питань - і продовження для телерадіоорганізацій дозволів на тимчасове мовлення в зоні проведення Операції об'єднаних сил.