Командування ООС закликає Нацраду поновити мовлення "Армія FM" на Донбас та Крим

“Командування та особовий склад операції Об'єднаних сил звертається до членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із закликом якомога швидше ухвалити рішення щодо продовження дозволу на мовлення єдиної військової радіостанції "Армія FM", а також інших україномовних радіостанцій та телеканалів, що здійснюють мовлення на території Донецької та Луганської областей, а також Автономної республіки Крим”, - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що україномовні телеканали та радіостанції в районі проведення ООС є одним з дієвих засобів протистояння інформаційній зовнішній агресії, що вже шостий рік триває на окупованих територіях.

У цьому зв'язку зазначається, що через неприйняття Нацрадою рішень щодо продовження дозволів єдине військове радіо "Армія FM" вже 11 липня може втратити мовлення в Гірнику, Бахмутівці і на Чонгарі, а з 2 серпня - в Маріуполі, Бахмуті, Волновасі, Слов'янську, Краматорську, Світлодарську і Попасній.

"Ми наголошуємо, що інформаційний чинник боротьби не менш важливий, ніж збройний. "Армія FM" – невід'ємна складова частина нашого інформаційного фронту у боротьбі за український Донбас, Луганщину, Крим!" - заявили у штабі.

Командування ООС висловило сподівання, що під час наступного засідання члени Нацради ухвалять рішення та підтримають українських мовників у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомлялося, наприкінці червня колишній ведучий програм на "АрміяFM", учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) заявив, що радіостанція може припинити мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення досі не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.

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Нацрада вже шість разів поспіль не змогла провести засідання через відсутність кворуму.

Нове засідання Нацради заплановане 4 липня. Серед питань - і продовження для телерадіоорганізацій дозволів на тимчасове мовлення в зоні проведення Операції об'єднаних сил.