МІП закликає Нацраду розблокувати мовлення на окупованих територіях

Міністерство інформаційної політики закликає членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення провести найближчим часом засідання і розв'язувати нагальні питання щодо видачі дозволів на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МІП.

“Через тривалу перерву в роботі Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення численні теле- та радіомовники не можуть продовжити чинні дозволи на тимчасове мовлення. В результаті вони будуть змушені припинити свою діяльність на території Донецької, Луганської областей та на межі з тимчасово окупованим Кримом. Також заблоковано видачу нових дозволів на тимчасове мовлення, через що на вільних частотах мовить російська пропаганда. Без проведення Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення чергових засідань та схвалення відповідних рішень подолання цих проблем неможливе”, - зазначили у міністерстві.

МІП наголошує на тому, що в умовах інформаційної агресії Російської Федерації питання стабільного українського телерадіомовлення, зокрема на територіях з особливим режимом мовлення – в Донецькій, Луганській областях, а також у шести районах Херсонської області, - є пріоритетом інформаційної безпеки України.

Як повідомлялося, наприкінці червня колишній ведучий програм на АрміяFM, учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) заявив, що, зокрема, радіостанція АрміяFM може припинити мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення досі не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.

Нацрада вже шість разів поспіль не могла провести засідання через відсутність кворуму. Останнє було заплановано на 13 червня. Як стало відомо Укрінформу, причиною цього є відсутність першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк і ще двох членів – Валентина Коваля та Олега Черниша, які йдуть у відпустки.