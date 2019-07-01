Геращенко: Нацрада по суті заблокувала роботу радіо "Армія.FM"

“Я прошу, щоб вся Верховна Рада звернулася до Нацради з питань телебачення і радіомовлення відносно того, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення сьогодні, по суті, заблокувала роботу єдиної радіостанції “Армія.FM”, яка передавала сигнал і так само мовлення на окуповані території. Це в нас нова гуманітарна політика така? Це в нас таке донесення сигналу до окупованих територій?”, - звернулася Геращенко.

Раніше колишній ведучий програм на “Армія.FM”, учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що військова радіостанція “Армія.FM” може припинити мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення все ще не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.