Парубій сказав, коли Рада розгляне кадрові пропозиції Зеленського

Парубій сказав, коли Рада розгляне кадрові пропозиції Зеленського

Укрінформ
Верховна Рада найближчим часом планує розглянути кадрові питання, внесені Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив Голова ВР Андрій Парубій під час Погоджувальної ради у понеділок у відповідь на звернення представника президента у парламенті Руслана Стефанчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я знайду найшвидший період... Очевидно у нас є два шляхи. Перший – це позачергове засідання, яке ми можемо провести в будь-який день навіть цього тижня – немає значення. Другий шлях – після прийняття Виборчого кодексу. Але я вам обіцяю, що в найближчий період буде запропоновано розглянути кадрові пропозиції. Звичайно лише тоді, коли будуть рішення комітетів»,- зазначив Парубій.

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Зі свого боку, Стефанчук розповів про те, що 1 липня під час засідання Комітету ВР у закордонних справах на момент обговорення кадрових питань «два члени комітету десь таємним чином зникли, і перервався кворум».

«Шановна Верховна Рада, дайте президенту належним чином виконувати покладені на нього обов’язки у сфері міжнародній, дайте можливість призначити свого міністра закордонних справ, на що він має право відповідно до статті 106 Конституції України, - давайте консолідуємося тут», - зауважив представник президента у ВР.

При цьому він нагадав, що на міжнародній арені президент і парламент «грають в одній команді, ім’я якій - Україна».

«Давайте про це пам’ятати разом і не вставляти передвиборчі шпильки одне одному», - сказав Стефанчук.

Своєю чергою Голова ВР, звертаючись до нього, підкреслив, що «президент не призначає міністра закордонних справ, як й інших міністрів, а рекомендує Верховній Раді і пропонує розглянути ці питання».

Водночас представник президента у Верховній Раді підкреслив, що глава держави налаштований на конструктивну співпрацю.

«За попередній тиждень президентом України було подано чергові законодавчі ініціативи, які стосуються ринку електроенергії, відповідальності за кнопкодавство і три кадрові питання. Давайте в цьому пориві голосування за Виборчий кодекс знайдемо якусь нішу, щоб усе це підтримати і показати, що ми готові йти одне одному назустріч», - уточнив Стефанчук.

Реагуючи на це, Парубій нагадав, що з перших днів перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України в його публічних виступах звучать образливі висловлювання на адресу Верховної Ради.

«Ми просто вражені бажанням конструктивно співпрацювати, бо, на жаль, з перших днів у публічних виступах ми чули слова «брехуни» і будь-які інші слова стосовно Верховної Ради, і очевидно тут відбулося певне нерозуміння співпраці», - зазначив Парубій.

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