Через рішення КСУ понад 1000 терористів можуть вийти на свободу - генпрокурор

Через рішення Конституційного суду щодо пом'якшення запобіжного заходу підозрюваним у тероризмі й держзраді понад 1000 заарештованих в Україні терористів та їхніх прибічників можуть вийти на свободу.

Про це написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Гуманний Конституційний суд України вирішив, що неправильно визначати арешт як безальтернативний запобіжний захід у справах про тероризм і державну зраду. Заступнику гендиректора підприємства-спонсора терористів "лнр", якого затримали з посвідченням "учасника бойових дій" проти України, суд дав можливість вийти під заставу в 570 тис. грн. Це сталося в той самий день, коли терористи розстріляли медичний автомобіль ЗСУ. Про те, в яких умовах сидять наші військові і політичні в'язні, - відомо. У зв'язку з цим рішенням КС в зоні ризику - понад 1000 заарештованих в Україні терористів та їхніх посібників", - зазначив він.

Генпрокурор нагадав, що в середу відбудеться суд у справі "найціннішого для Кремля арештанта" - головного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якого заарештували без права внесення застави та оголосили підозру в державній зраді.

Крім того, за словами Луценка, днями суд розглядатиме апеляцію у справі колишнього керівника фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександра Єфремова, якого ГПУ обвинувачує в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.

"Нема слів... Закон без справедливості", - додав генпрокурор.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.