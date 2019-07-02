Мовою фактів – напередодні цунамі брехні щодо української мови

В очікуванні цунамі брехні напередодні засідання Радбезу ООН щодо української мови, давайте подивимося на факти.

Найсвіжіше соціологічне опитування TNS (травень 2019) щодо мовної ситуації в Україні:

Загальна картина:

● для 63% українська – рідна;

● 65% вважають, що українська має бути єдиною державною (у 2014 таких було 34%);

● лише 18% вважають, що державними мають бути і українська, і російська (у 2014 таких було 29%);

● лише 15% вважають, що російській треба надати державний статус у деяких регіонах (у 2014 таких було 34%).

Новий мовний закон:

● 42% ставляться радше позитивно, 23% радше негативно;

● лише 14% вважають, що новий закон може призвести до конфліктів;

● лише 17% вважають, що він притісняє права людей, які хочуть спілкуватися іншими мовами;

● 39% вважають, що новий закон допоможе розвитку української мови.

Це і є вибір більшості українського народу.

Георгій Тихий

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