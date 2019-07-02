Мовою фактів – напередодні цунамі брехні щодо української мови
Найсвіжіше соціологічне опитування TNS (травень 2019) щодо мовної ситуації в Україні:
Загальна картина:
● для 63% українська – рідна;
● 65% вважають, що українська має бути єдиною державною (у 2014 таких було 34%);
● лише 18% вважають, що державними мають бути і українська, і російська (у 2014 таких було 29%);
● лише 15% вважають, що російській треба надати державний статус у деяких регіонах (у 2014 таких було 34%).
Новий мовний закон:
● 42% ставляться радше позитивно, 23% радше негативно;
● лише 14% вважають, що новий закон може призвести до конфліктів;
● лише 17% вважають, що він притісняє права людей, які хочуть спілкуватися іншими мовами;
● 39% вважають, що новий закон допоможе розвитку української мови.
Це і є вибір більшості українського народу.
Георгій Тихий
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