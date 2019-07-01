В Україні стартує кампанія, присвячена п'ятій річниці визволення міст Донбасу

В Україні стартує кампанія, присвячена п'ятій річниці визволення міст Донбасу

Фото
Укрінформ
З 1 липня у Києві, Донецькій та Луганській областях стартує інформаційна кампанія, яка нагадає, як 5 років тому наші воїни визволяли міста на Сході України від окупації.

Про це розповів на пресконференції в Укрінформі голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

“Гаслом інформаційної кампанії є “Вертаємо своє!” - ми говоримо про повернення територій, повернення людей і повернення свободи на наші землі, які тимчасово окуповані ворогом”, - зазначив В’ятрович.

Він наголосив, що таким чином ми вшановуємо всіх, хто брав участь у визволені від російської окупації двох третин території Донбасу.

Голова УІНП повідомив, що соціальна реклама про ті важливі події буде поширена по всій Україні за співпраці з Мінінформполітики і КМДА. Він також представив логотип кампанії “Вертаємо своє!”, автором якого є відомий харківський художник Нікіта Тітов, та програму заходів.

Зокрема, у Києві, у вікнах Укрінформу, вже сьогодні, 1 липня, відкривається фотовиставка “Вертаємо своє” за мотивами робіт фотокореспондентів агентства.

В Укрінформі 1 липня відкривається фотовиставка “Вертаємо своє”/ Фото Юлії Овсяннікової

Інша велика виставка - з артефактами - до 5-ї річниці визволення міст Сходу України буде відкрита 3 липня о 12.00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Того ж дня пройде спеціальний показ фільму “Маріуполь. Український форпост” – про події лютого-червня 2014 року та визволення міста від російських окупантів 13 червня 2014 року. Показ відбудеться в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (майдан Незалежності, 2) за участю авторів стрічки - подюсера Дмитра Ткаченка та режисера Тараса Підгірняка. Початок о 19.00.

На Донеччині 4 липня відбудеться відкриття виставки “Донбас: переPROчитання образу” та мітинг до 5-ї річниці визволення міст Донбасу.

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“Це виставка, що буде презентована на горі Карачун, розповідає про мало знані саме українські сторінки історії Донбасу, починаючи від давніх часів аж до наших днів, яка заперечує один з ключових міфів радянської і сучасної російської пропаганди про те, що нібито Донбас завжди був російським”, - наголосив В’ятрович.

Він також зазначив, що у Слов’янську, у Центральній бібліотеці імені М.Петренка, 4 липня відбудеться презентація книги свідчень жертв і свідків російської окупації у Криму “Люди “сірої” зони” та книги спогадів жінок-військовослужбовців, що брали участь у бойових діях у складі ЗСУ та добровольчих підрозділів у 2014 - 2018 рр., “Дівчата зрізають коси”, а також пройде кілька лекцій для військових.

А 5 липня на головній площі Слов’янська відбудеться відкриття меморіальної дошки загиблим у російсько-українській війні.

"Цього ж дня у Дружківці на Донеччині відкриють музей-меморіал “Спротив українського Донбасу окупаційним режимам” у будівлі-в’язниці КДБ, де свого часу сиділи відомі українські дисиденти, зокрема Олекса Тихий і Микола Руденко, а в 2014 році була катівня "ДНР", через яку перейшли сотні новітніх українських політв’язнів", - додав голова УІНП.

На завершення заходів на Луганщині у Сєверодонецьку з нагоди 5-ї річниці визволення міст Донбасу 22 липня відбудеться масштабний мандрівний фестиваль “Історія.UA”. Крім заходів, присвячених цікавому донесенню історії України, передбачається великий концерт за участі гуртів “Фіолет” і “Танок на майдані Конго”.

“Ми переконані, що незабаром наші виставки й концерти ми будемо презентувати в Донецьку, Луганську і навіть у Севастополі. Ми розуміємо, що це не станеться само по собі, що для цього потрібна, зокрема, і готовність українського війська. І для цього потрібне постійне нагадування про те, що в Україні - війна, постійне нагадування про тих героїв, які віддали свої життя у цій війні. Це й спонукає нас до розгортання цієї інформаційної кампанії”, - підкреслив В’ятрович.

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