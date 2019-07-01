В Україні стартує кампанія, присвячена п'ятій річниці визволення міст Донбасу

З 1 липня у Києві, Донецькій та Луганській областях стартує інформаційна кампанія, яка нагадає, як 5 років тому наші воїни визволяли міста на Сході України від окупації.

Про це розповів на пресконференції в Укрінформі голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

“Гаслом інформаційної кампанії є “Вертаємо своє!” - ми говоримо про повернення територій, повернення людей і повернення свободи на наші землі, які тимчасово окуповані ворогом”, - зазначив В’ятрович.

Він наголосив, що таким чином ми вшановуємо всіх, хто брав участь у визволені від російської окупації двох третин території Донбасу.

Голова УІНП повідомив, що соціальна реклама про ті важливі події буде поширена по всій Україні за співпраці з Мінінформполітики і КМДА. Він також представив логотип кампанії “Вертаємо своє!”, автором якого є відомий харківський художник Нікіта Тітов, та програму заходів.

Зокрема, у Києві, у вікнах Укрінформу, вже сьогодні, 1 липня, відкривається фотовиставка “Вертаємо своє” за мотивами робіт фотокореспондентів агентства.

В Укрінформі 1 липня відкривається фотовиставка “Вертаємо своє”/ Фото Юлії Овсяннікової

Інша велика виставка - з артефактами - до 5-ї річниці визволення міст Сходу України буде відкрита 3 липня о 12.00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Того ж дня пройде спеціальний показ фільму “Маріуполь. Український форпост” – про події лютого-червня 2014 року та визволення міста від російських окупантів 13 червня 2014 року. Показ відбудеться в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (майдан Незалежності, 2) за участю авторів стрічки - подюсера Дмитра Ткаченка та режисера Тараса Підгірняка. Початок о 19.00.

На Донеччині 4 липня відбудеться відкриття виставки “Донбас: переPROчитання образу” та мітинг до 5-ї річниці визволення міст Донбасу.

“Це виставка, що буде презентована на горі Карачун, розповідає про мало знані саме українські сторінки історії Донбасу, починаючи від давніх часів аж до наших днів, яка заперечує один з ключових міфів радянської і сучасної російської пропаганди про те, що нібито Донбас завжди був російським”, - наголосив В’ятрович.

Він також зазначив, що у Слов’янську, у Центральній бібліотеці імені М.Петренка, 4 липня відбудеться презентація книги свідчень жертв і свідків російської окупації у Криму “Люди “сірої” зони” та книги спогадів жінок-військовослужбовців, що брали участь у бойових діях у складі ЗСУ та добровольчих підрозділів у 2014 - 2018 рр., “Дівчата зрізають коси”, а також пройде кілька лекцій для військових.

А 5 липня на головній площі Слов’янська відбудеться відкриття меморіальної дошки загиблим у російсько-українській війні.

"Цього ж дня у Дружківці на Донеччині відкриють музей-меморіал “Спротив українського Донбасу окупаційним режимам” у будівлі-в’язниці КДБ, де свого часу сиділи відомі українські дисиденти, зокрема Олекса Тихий і Микола Руденко, а в 2014 році була катівня "ДНР", через яку перейшли сотні новітніх українських політв’язнів", - додав голова УІНП.

На завершення заходів на Луганщині у Сєверодонецьку з нагоди 5-ї річниці визволення міст Донбасу 22 липня відбудеться масштабний мандрівний фестиваль “Історія.UA”. Крім заходів, присвячених цікавому донесенню історії України, передбачається великий концерт за участі гуртів “Фіолет” і “Танок на майдані Конго”.

“Ми переконані, що незабаром наші виставки й концерти ми будемо презентувати в Донецьку, Луганську і навіть у Севастополі. Ми розуміємо, що це не станеться само по собі, що для цього потрібна, зокрема, і готовність українського війська. І для цього потрібне постійне нагадування про те, що в Україні - війна, постійне нагадування про тих героїв, які віддали свої життя у цій війні. Це й спонукає нас до розгортання цієї інформаційної кампанії”, - підкреслив В’ятрович.