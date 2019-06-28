Звільнені з полону в ОРДЛО українці прилетіли до Києва

Четверо українців, які перебували в полоні в окремих районах Донецької та Луганської областей, прибули до Києва.

Літак сів в аеропорту "Жуляни", повідомляє “112 Україна".

В Україну в результаті переговорів повернувся військовий Дмитро Великий. Його взяли в полон 11 вересня 2016 року. Згодом засудили до 15 років позбавлення волі нібито за тероризм.

Повернувся в Україну також Яків Веремейчик, якого бойовики взяли в полон 25 травня 2018 року, на нього бойовики завели кілька карних справ.

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Третій звільнений - військовий Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБр. Його взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести суд, який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, що Максим Горяїнов - один із восьми бійців, яких 22 травня бойовики взяли в полон у районі Новотроїцького. Бійці разом зі старшиною, рухаючись на вантажівці, помилково відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де їх і затримали НВФ.

Звільнений з полону також Едуард Міхєєв. Його взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

Як розповів журналістам один із звільнених Дмитро Великий, їм не пояснювали, чому їх доправили з спершу до Ростова-на-Дону, потім до Мінська, а звідти до Києва.

"Нам нічого не пояснювали і що буде обмін, нічого не говорили", - сказав Великий.

Він відмовився відповідати на запитання про обставини, за яких потрапив у полон, лише сказав, що його утримували у Макіївській колонії, де сидить ще "багато наших хлопців, близько 20 з тих, що я знаю".

Віктор Медведчук повідомив журналістам, що Мінськ як майданчик для передачі українців було обрано стороною бойовиків.

Наразі звільнені з полону українці та їхні родичі продовжують спілкування з журналістами.

Нагадаємо, домовленість про передачу утримуваних в ОРДЛО українців була досягнута в Мінську під час переговорів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.