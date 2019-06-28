Чотирьох звільнених з полону ОРДЛО українців доставили до Мінська

"Я хочу вам представити - це Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов. Мені передали документи про їхнє звільнення та українські паспорти, за якими вони сьогодні вилетять з Мінська і прибудуть до Києва. Я думаю, що це відбудеться найближчим часом. Літак нас уже чекає", - сказав Медведчук.

Відповідаючи на запитання журналістів, він повідомив, що четверо українців були доставлені сьогодні літаком до Мінська з Ростова-на Дону.

Медведчук також поінформував, що до Києва вони полетять "дуже гарним" приватним літаком, на якому перебуватиме і він сам, а в аеропорту Борисполя звільнених українців зустрічатимуть члени їхніх родин. Час прильоту він назвати відмовився.

Серед українців, яких вдалося забрати з полону “Л/ДНР” - військовослужбовець Дмитро Великий. Його взяли в полон 11 вересня 2016 року, повідомляє “112 Україна” . Згодом бойовики “засудили” його до 15 років позбавлення волі, нібито, за тероризм.

Повернеться також Яків Веремейчик, якого бойовики взяли в полон 25 травня 2018 року, на нього завели кілька карних справ.

Третій звільнений військовий Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБр, один із восьми бійців, яких 22 травня бойовики взяли в полон у районі Новотроїцького. У його “справі” бойовики теж встигли провести “суд”, який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі.

Звільнений з полону також Едуард Міхєєв. Його взяли в полон 16 жовтня 2017 року, “засудили”, нібито, за держзраду до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня народний депутат і один з лідерів політичної сили "Опозиційна платформа - За життя” Вадим Рабінович заявив про досягнення домовленості щодо звільнення чотирьох українських заручників, яких незаконно утримують в ОРДЛО. За його словами, це стало результатом "прямих перемовин" між головою політради "Опозиційної платформи - За життя” Медведчуком та ватажками "ЛНР/ДНР" Пушиліним та Пасечником, на яких обговорювалися й виконання Мінських угод.

Служба безпеки України заявила, що не має офіційної інформації стосовно чотирьох осіб, звільнення яких з полону ОРДЛО було анонсовано в четвер, 27 червня.