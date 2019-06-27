Питання звільнення заручників Медведчук підняв під вибори — Зеленський

Питання звільнення заручників голова політради "Опозиційної платформи - За життя” Віктор Медведчук підняв з огляду на вибори до Верховної Ради.

Так на брифінгу в четвер прокоментував інформацію про домовленість щодо звільнення чотирьох українських заручників Президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще раз хочу сказати - я ні разу не спілкувався ані на посаді Президента України, та і в принципі в цілому в житті, з паном Медведчуком. Це є правда. Я не бачу, коли у нас є країна, велика, незалежна, самостійна країна, я не розумію, чому у нас повинні бути посередники. Він знає моє ставлення до цього питання. Це не про якісь особистості, це дуже важливе питання. Чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання припинення війни з його сторони тільки під вибори? Запитайте його", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, в четвер, 27 червня, було оприлюднено інформацію про досягнення домовленості щодо звільнення чотирьох українських заручників, утримуваних в ОРДЛО. Як повідомив один з лідерів політичної сили "Опозиційна платформа - За життя” Вадим Рабінович, це стало результатом "прямих перемовин" між головою політради "Опозиційної платформи - За життя” Віктором Медведчуком та ватажками "ЛНР/ДНР" Пушиліним та Пасечником, на яких обговорювалося й виконання Мінських угод.