Рабінович анонсував звільнення окупантами чотирьох заручників, утримуваних в ОРДЛО

Народний депутат і один з лідерів політичної сили "Опозиційна платформа - За життя” Вадим Рабінович заявив про досягнення домовленості щодо звільнення чотирьох українських заручників, яких незаконно утримують в ОРДЛО.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, це стало результатом "прямих перемовин" між головою політради "Опозиційної платформи - За життя” Віктором Медведчуком та ватажками "ЛНР/ДНР" Пушиліним та Пасечником, на яких обговорювалися й виконання Мінських угод.

Зокрема, за даними Рабіновича, досягнуто домовленості щодо звільнення трьох військовослужбовців ЗСУ: Дмитра Великого, взятого в полон у вересні 2016 року, Якова Веремейчика, полоненого у травні 2018 року, Максима Горяінова, полоненого в травні 2019 року, - а також Едуарда Міхєєва, затриманого в ОРЛО у жовтні 2017 року.