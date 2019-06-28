Епіфаній порівняв Конституцію з Біблією

“Дорогі брати і сестри! Вітаю Вас із Днем Конституції України. Ми як християни керуємося у житті законом Божим – Біблією, а як громадяни своєї країни дотримуємося Основного закону держави – Конституції”, - написав митрополит.

Він також нагадав, що у преамбулі Основного закону “йдеться про те, що Верховна Рада України ухвалила її від імені українського народу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Цю відповідальність за справедливість, рівність та розвиток незалежної демократичної держави несе кожний громадянин України, адже коли хтось не дотримується Божих заповідей, то руйнує свою душу, а якщо зневажає закони державні – шкодить власній країні”.

Глава Православної церкви України побажав усім шанувати права та свободи, “які надані нам Господом та гарантовані Конституцією. Творімо щасливе майбутнє у правовій державі разом, із Божою допомогою!”, - закликав Епіфаній.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає День Конституції.