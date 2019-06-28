Порошенко: Українська Конституція - одна з найдемократичніших у світі

П'ятий Президент Петро Порошенко привітав українців з Днем Конституції.

Привітання оприлюднено у Facebook.

"Сьогодні Конституції України виповнюється 23 роки. Цей документ успадкував ідеї і принципи, закладені ще три століття тому в “Пактах і Конституціях прав і вольностей Війська Запорозького" Пилипа Орлика. Українська Конституція зараз - один з найдемократичніших Основних Законів у світі", - зазначив Порошенко.

Він акцентував, що великою перемогою стало закріплення у Конституції курсу України до ЄС та НАТО.

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"Ми йдемо до парламенту, щоб не дати нікому зійти з цього шляху", - підкреслив лідер політичної партії "Європейська солідарність".