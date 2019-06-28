Парубій і Гройсман привітали українців з Днем Конституції

Голова Верховної Ради Андрій Парубій та Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали українців із Днем Конституції.

Звернення опубліковані на сайті Верховної Ради та у Facebook.

“Наш Основний Закон – це правовий фундамент життя та розвитку Української держави і Народу. У цей день моя особлива вдячність справжнім захисникам Конституції України – мужнім українським воїнам. Дякую вам, бійці, що можемо святкувати 23-тю річницю Конституції у вільній, незалежній, європейській країні”, - сказав Парубій.

Голова ВР наголосив, що український конституціоналізм налічує понад триста років, ведучи свою історію від Конституції гетьмана Пилипа Орлика, що мала назву “Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького”.

“А загалом традиції українського писемного законотворення вже близько тисячі років – від часу запровадження першого кодексу Руси-України “Руської Правди” Ярослава Мудрого. Саме у цій традиції – справедливості і права – формувалася і гартувалася українська європейська нація”, - зазначив Парубій.

Володимир Гройсман зацитував пункт із першого розділу Конституції УНР 1918 року: “Не порушуючи єдиної своєї власти, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючи принципу децентралізації”.

Прем’єр зазначив, що закладену в документ децентралізацію, із декларації в реальність вдалося перетворити лише сто років потому.

Читайте також: Зеленський запускає флешмоб до Дня Конституції

“Сьогодні відзначаємо 23-річчя вже сучасної Конституції. Саме час закріпити децентралізацію в Основному Законі держави. Впевнений, це дасть поштовх подальшому розвитку нашої країни. Зміцнення демократичної і соціальної держави, забезпечення прав людини і гідного для неї життя – цінності нашого суспільства, закладені в Конституції. І кожне наше рішення базується саме на цих пріоритетах”, - наголосив Гройсман.