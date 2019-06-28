Зеленський запускає флешмоб до Дня Конституції

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції і закликав долучатися до флешмобу “Моя улюблена стаття”.

Про це Президент заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

“Дорогі українці, я вітаю вас усіх з Днем Конституції. Нещодавно на Книжковому арсеналі журналісти мене запитали: “Як гадаєте, яку книгу повинен прочитати кожен українець?" Відповідь була очевидна - це Конституція України. Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто “на шашлички”. Тому давайте всі собі пообіцяємо — знати нашу Конституцію, а головне — дотримуватися і поважати”, - наголосив Зеленський.

Він запропонував флешмоб і закликав українців записувати коротке відео з розповіддю про одну зі статей Конституції і публікувати його під хештегом #мояулюбленастаття.

Президент розпочав флешмоб із себе, процитувавши статтю 3 Основного Закону: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

“Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати, ми і так чудово знаємо їх улюблену статтю — це стаття 80 про недоторканність. Жартую, долучайтесь усі бажаючі”, - сказав Президент.

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Зеленський також розповів про ініціативу створення Конституції для наймолодших.

“Наостанок хочу розповісти про одну хорошу нашу ініціативу — це створення книги Конституція для наймолодших, для наших майбутніх громадян. Думаю, це дуже класно — зробити Конституцію для дітей, яка буде їм дійсно цікава”, - наголосив він.