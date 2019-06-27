Домовленості Медведчука: СБУ не має інформації про заручників

Служба безпеки України не має офіційної інформації стосовно чотирьох осіб, звільнення яких з полону ОРДЛО було анонсовано в четвер, 27 червня.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України в Facebook.

"СБУ не має офіційної інформації стосовно осіб, яких представники “Д/ЛНР” збираються повернути в Україну. Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом", - йдеться у повідомленні.

В Службі безпеки нагадали, що одностороння передача Україною п’ятнадцяти осіб була здійснена ще 26.12.2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня народний депутат і один з лідерів політичної сили "Опозиційна платформа - За життя” Вадим Рабінович заявив про досягнення домовленості щодо звільнення чотирьох українських заручників, яких незаконно утримують в ОРДЛО. За його словами, це стало результатом "прямих перемовин" між головою політради "Опозиційної платформи - За життя” Віктором Медведчуком та ватажками "ЛНР/ДНР" Пушиліним та Пасечником, на яких обговорювалися й виконання Мінських угод.