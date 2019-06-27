Укрінформ долучився до міжнародної співпраці у сфері економічної інформації BREIP

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" долучилося до міжнародної співпраці у сфері економічної інформації «Belt and Road economic information partnership (BREIP)».

Участь в інавгураційному засіданні партнерства в Пекіні взяла заступник генерального директора Укрінформу Оксана Носкова, повідомляє кореспондент агентства.

Під час засідання було оголошено про запуск платформи інформаційної співпраці та затверджено статут партнерства. Воно ініційоване китайським державним інформаційним агентством Сіньхуа з метою обміну економічною інформацією між країнами, через які проходять маршрути ініціативи "Один пояс - один шлях". 32 установи у 26 країнах стали співзасновниками партнерства BREIP з Сіньхуа.

Заснування міжнародного економічного інформаційного партнерства BREIP у Китаї / Фото: Божена Кецмур, Укрінформ

Генеральний директор Сіньхуа Цай Мінчжао наголосив, що BREIP передбачає створення Контактного бюро та платформи для обміну економічною інформацією між країнами-партнерами.

Згідно зі статутом кожен учасник партнерства зобов’язаний розміщувати на платформі 5-10 інформаційних повідомлень, які потенційно можуть зацікавити інвесторів. Одним із завдань партнерства є допомога країнам у пошуку інвестиційних та торгівельних можливостей.

Співзасновники BREIP наголосили на важливості надання об’єктивної та достовірної економічної інформації та унеможливлення поширення «фейкових новин» на платформі. Члени партнерства BREIP можуть використовувати надану іншими учасниками інформацію безкоштовно для публікації на своїх ресурсах.

Крім того, згідно зі статутом Сіньхуа забезпечує основні ресурси та керує створенням платформи та її технічним обслуговуванням.

Як відомо, ініціатива "Один пояс - один шлях" об'єднує проєкти "Економічний пояс Шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях XXI століття", ініційовані у вересні 2013 року керівництвом КНР. Вона передбачає укладення двосторонніх меморандумів про співробітництво з державами, розташованими на транспортних євразійських маршрутах, уздовж яких вибудовуватимуться економічні коридори розвитку. До цих країн належить і Україна.

Сіньхуа - найбільша інформаційна агенція Китаю, створена 7 листопада 1931 року, має корпункти у 105 країнах.