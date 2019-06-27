До виставки увійшло 16 найкращих фоторобіт, які розповідають про традиційну українську кухню.

Побачити світлини можна в приміщенні Французького інституту в Парижі, яка стартувала одночасно з презентацією стрічки про Україну “Смачного!”

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з Парижа.

“В Парижі презентували цю стрічку, це символічно, в нашому культурно-інформаційному центрі. Крім того, ми привезли сюди ще й виставку. Виставку з Укрінформу про традиційну нашу кухню. Це традиційні страви. Ми відібрали з фотобанку Укрінформу 16 найкращих фотокарток, які символізують нашу кухню”, - розповіла радник міністра інформаційної політики Марина Соботюк.

У Парижі показали фотороботи Укрінформу про українську кухню / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, “Смачного!” – це короткометражна стрічка про двох кухарів: українця Миколу і француза Патріка. Вони змогли поєднати гастрономічні можливості України та Франції, і створити новий неперевершений смак. Працювали над короткометражкою Best Friends Film.

Ідея створення стрічки належить міністерству інформаційної політики України.