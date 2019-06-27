У Франції розповіли про українську стрічку “Смачного!” і провели майстер-клас

“Смачного!” – це короткометражна стрічка про двох кухарів: українця Миколу і француза Патріка. Двом друзям вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і створити новий неперевершений смак.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з Парижа.

“Смачного!” розповідає про те, як можна в цікавий спосіб поєднати дві культури, дві кухні. Наприклад, наша страва банош перетворилася в la banosh. Ми замість бринзи взяли сир рокфор, замість сметани - вершки, замість сала і традиційних шкварок - бекон. І в такий спосіб зробили українські страви на французький манер”, - каже радник міністра інформаційної політики Марина Соботюк.

Вона зазначила, що стрічку знято в рамках Концепції популяризації України у світі. Це мистецька робота, яка допомагає легко налагодити міжнародну комунікацію між країнами.

“Мистецтво – м’яка сила”, - додала вона.

Захід відвідали українські та французькі дипломати, діаспора.

крім “Смачного!” на екрані, смачно було і після перегляду. Для глядачів провели майстер-клас з приготування вареників. І частували українськими смаколиками.

“Я думаю, що це взагалі ідеальний рецепт би був для кінематографа - коли ти не просто дивишся, а ще й відразу можеш це їсти. На жаль, 4-D принтери їжі ще не підключені до кожного кінотеатру. Це цікава подія. Такого, щоб прямо і фільм про кулінарні традиції, і відразу майстер-клас, і щоб ще й пригощання - такого ще не було”, - розповіла секретар з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа.

Ідея створення стрічки належить міністерству інформаційної політики України. Це не перша робота.

Презентували стрічку в приміщенні Французького інституту в Парижі. Працювали над короткометражкою Best Friends Film.

Як повідомляв Укрінформ, торік відбулася презентація української стрічки "Дякую".

Фільм був відзначений спеціальною премією Special awards на кінофестивалі Zagreb Tourfilm Festival (м. Загреб, Хорватія). Також стрічка посіла друге місце у номінації "Туристичний напрямок - Регіон" на XI Міжнародному фестивалі туристичних фільмів Tourfilm Riga 2018 у Ризі (Латвія). "Дякую" виграла і в номінації "найкращий монтаж" на щомісячному міжнародному фестивалі Short to the point (Румунія).