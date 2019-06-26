НАЗК перевірило декларації Литвина і Балицького

НАЗК провело повну перевірку 58 декларацій, серед яких є, зокрема, декларації шістьох народних депутатів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"На засіданні 21 червня НАЗК ухвалило рішення про результати повної перевірки 58 декларацій, серед яких подані 6-ма народними депутатами України та 17-ма суддями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірки 37 з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК).

"Перевірка 9 декларацій – за повідомленнями від правоохоронних органів, громадських організацій та викривачів: наведені у них факти підтвердились лише у двох випадках. Перевірки інших декларацій були розпочаті на підставі статті 50 Закону України "Про запобігання корупції", - додали в агентстві.

Так, зокрема, перевірені декларації депутатів Євгена Балицького, Андрія Іванчука, Степана Івахніва, Валерія Іщенка, Геннадія Кривошея та Володимира Литвина.

Читайте також: НАЗК викликає для пояснень двох народних депутатів

Крім цього, Національне агентство прийняло рішення про продовження строку повної перевірки 93 декларацій на 30 календарних днів у зв’язку з неотриманням інформації по суті, необхідної для проведення повної перевірки декларацій, у відповідь на запити або листи НАЗК та відсутністю пояснень суб’єктів декларування.