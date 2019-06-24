НАЗК викликає для пояснень двох народних депутатів

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило дванадцятьох посадовців надати пояснення.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

"НАЗК запрошує 12 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошено народного депутата Андрія Вадатурського (БПП), депутата Вільнянської районної ради Запорізької області Тетяну Плетень, Яремчанського міського голову Василя Онутчака, головного державного ревізор-інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Білоцерківського управління ДФС у Київській області Людмилу Мовчан та начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради Київської області Тетяну Коробко.

За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення запрошено надати пояснення народного депутата Олександра Марченка (позафракційний) та колишнього головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у м. Львові Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Львівській області Олега Костевича; за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства - директора товариства з обмеженою відповідальністю “сільськогосподарське підприємство “Басматі” Олександра Мороза, за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2018 рік - старшого прокурора відділу ГПУ Олексія Близнюка, за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням – колишнього головного державного інспектора митного поста «Запоріжжя-аеропорт» Запорізької митниці ДФС Катерину Сапсай.

Також НАЗК запросило надати пояснення за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суддю Лисянського районного суду Черкаської області Ганну Ценко, начальника управління прокуратури Миколаївської області Андрія Сватока та ексголовного держінспектора митного поста «Запоріжжя-аеропорт» Запорізької митниці ДФС Катерину Сапсай.

"Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті", - зазначили в агентстві.

У НАЗК нагадали, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.