НАЗК з'ясувало, що Шуфрич "забув" у декларації про землю, будинки та шість квартир

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича за 2016 та 2017 роки ознаки недостовірної інформації.

Про це інформує прес-служба відомства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій за 2016 та 2017 роки народного депутата Шуфрича Нестора Івановича виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів", - йдеться у повідомленні.

Так, народний депутат у декларації за 2016 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 6-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях узагалі.

Читайте також: Комісія прокурорів відкрила провадження щодо Холодницького

Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.

Про виявлені правопорушення посадовця НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро.