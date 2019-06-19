Комісія прокурорів відкрила провадження щодо Холодницького

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження відносно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького за заявою ГО "Центр протидії корупції".

Відповідна інформація оприлюднена на сайті оганізації.

"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 10 червня 2019 року відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через порушення в електронних деклараціях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні поточного року ЦПК подав скаргу до КДКП за фактом порушення Холодницьким низки вимог закону “Про запобігання корупції” під час подання електронних декларацій за 2016-2017 роки. Порушення виявило Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларацій керівника САП.

Так, Холодницький вніс в декларацію менший на 25 тисяч грн дохід від продажу майна, ніж отримав насправді, зазначив недостовірну інформацію щодо коштів на банківському рахунку і не вказав, що позичав кошти третім особам.

Загалом сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить 135 тисяч грн. Примітно, що у декларації за 2017 рік були допущені ті ж самі порушення, про що зазначено в рішенні НАЗК.

Закон України “Про прокуратуру” передбачає, що порушення подання декларації є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Серед видів покарання — догана, заборона підвищення або ж звільнення.

Перевірку Холодницького здійснюватиме член КДКП Валерій Архіпов. Вона триватиме протягом двох місяців і за потреби може бути продовжена ще на місяць.