Гриневич пояснила, від кого залежить форма одягу в школах

Адміністрації навчальних закладів, вчителі, батьки та учні мають самі визначати форму одягу в школі.

Про це журналістам сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, коментуючи указ Президента про скасовання шкільної форми, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей указ був давно застарілий, і ми вже практично ним останнім часом не користувалися. Тому що той указ прив’язував нас до певних зразків форми, до певних тканин, з яких має виготовлятися форма. І вже кілька років поспіль наша позиція полягає в тому, що громада школи, тобто вчителі, учні, батьки, мають право вирішити в якому одязі вони будуть навчатися”, - сказала Гриневич.

Вона наголосила, що головним в цьому питанні є те, щоб одяг був зручним, а правила щодо визначення форми як приналежності до конкретної школи кожна шкільна спільнота виробляє сама.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський скасував указ про запровадження шкільної форми.