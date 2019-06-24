Уряд виділив приміщення під архів радянських спецслужб

Уряд передав Українському інституту національної пам’яті приміщення площею понад 11 тисяч квадратних метрів у Києві для зберігання архівних документів радянських спецслужб.

Про це на пресконференції заявив віцепремʼєр-міністр Степан Кубів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По-перше, це спеціалізоване приміщення, по-друге, це 11 тисяч кв метрів, по-третє, це можливість робити відповідне вагове навантаження на квадратний метр згідно до світових стандартів. Технічні поверхи будівлі дозволяють збільшити площу до 18 тис. кв метрів. Це робиться тому, що зараз багато справ у регіонах де-юре відкриті, але де-факто отримати їх, працювати з ними - непроста процедура, починаючи з робочих місць" - сказав Кубів.

Так, за його словами, зараз досліджено біля 3 млн справ, понад 4 млн справ ще потребують розгляду. Цей масив потребує відповідного збереження й організації доступу до справ.

Також, за словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, це дозволить забрати у сучасних спецслужб невластиву їм функцію збереження історичних документів.

Таємні архіви радянських спецслужб переїдуть до спеціального архіву/ Фото Данііла Шамкіна

"Цей крок важливий для українських спецслужб, правоохоронних органів - вони не повинні будуть зберігати документи, які стосуються нашого минулого, цей крок відділятиме сучасні спецслужби від радянської спадщини", - сказав В'ятрович.

Архів буде розміщуватися в Києві на Лівому березі на території банкнотно-монетного двору НБУ. Площа приміщення становить 11 кв тис. метрів, 50% якої складатиме архівосховище з мобільними стелажами, обладнане протипожежною системою, системою клімат-контролю тощо, буде передбачений сучасний читальний зал для роботи з документами, лабораторії для зберігання та оцифрування документів.

Як повідомив Кубів, кошти на ремонт приміщення та облаштування архіву заплановані на 2020 рік, до 15 вересня буде визначено обсяг необхідних витрат на ці цілі. На цей рік заплановано 50 млн грн на проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення архіву. Також, за його словами, буде проведено оцифрування архівних справ і створення можливості користуватися документами в онлайн режимі.

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До архіву перевезуть документи 1917-1991 років, які зараз зберігаються у Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, Національній гвардії, Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, органах прокуратури та суді.

Доступ до документів буде відбуватися за заявою громадянина і документа, що посвідчує особу.

Як повідомив на пресконференції директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної памяті Ігор Кулик, попередньо можна говорити, що процес реконструкції та перевезення перших архівних справ займе від 1,5 до 2 років.

Рішення про передачу частини площі НБУ архіву Інституту національної пам'яті було ухвалене урядом 5 червня 2019 року.