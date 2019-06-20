В Олевському районі Житомирщини відкрили меморіальний знак в пам’ять про 32 спалених у 1943 році ромів.

Про це інформує Олевська міська рада.

«У рамках проєкту «Захистимо пам’ять» у с. Бацеве відбулося відкриття меморіального знаку та інформаційної стели в пам’ять ромів, безневинно убитих у 1943 році під час німецької окупації. Встановлення меморіального комплексу профінансоване Міністерством закордонних справ Німеччини», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині відкрили меморіальний знак жертвам геноциду ромів / Фото: olevsk-gromada.gov.ua

Як зауважив співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту Михайло Тяглий, досліджувати ромів, які загинули, дуже складно, тому що є тільки дуже короткі архівні згадки про те, що саме у Бацевому 32 особи були спалені.

Загиблих вшанували спільною молитвою та квітами, покладеними до меморіального знаку.

Зазначається, що упродовж 18-20 червня такі ж пам’ятні знаки на Житомирщині відкрили в селищах міського типу Іванопіль та Любар і в селах Дівошин та Колодянка.