Війна приносить лише кров, горе й страждання - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що нинішнє покоління має пам’ятати подвиг захисників України у Другу світову й докласти зусиль, аби війна не стала звичною для наступних поколінь.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року сталося бомбардування Києва.

«Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя», – зазначив Зеленський.

22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. У цей день вшановується пам’ять всіх тих, чиє життя було покалічено і зруйновано у Другій світовій війні.