НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо депутата Київради та судді

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адмінпротоколи стосовно депутата Київради Сергія Кримчака, судді столичного суду, прокурора Одеської місцевої прокуратури та начальника одного з відділів прокуратури м. Києва.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно 4 суб’єктів декларування за несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, що виникли у зв’язку з придбанням майна", - йдеться у повідомленні.

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НАЗК встановило, що депутат Київської міської ради Сергій Кримчак після купівлі 99,9% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Новопечерський посад» на суму 2,3 млн грн подав до Єдиного державного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані з порушенням 10-денного терміну, визначеного законодавством.

Окрім того, як зазначають у НАЗК, за несвоєчасне без поважних причин подання щорічних декларацій за 2018 рік складено протоколи стосовно судді Святошинського районного суду м. Києва Миколи Сенька, прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Аліка Ісраєляна та начальника одного з відділів прокуратури м. Києва Олексія Науменка.

У НАЗК нагадують, що відповідальність за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена частиною другою статті 172-6 КУпАП, а за несвоєчасне подання декларації – частиною першою цієї статті.

"Складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку", - уточнюють у НАЗК.