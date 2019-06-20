НАЗК направило до суду протокол на депутата Омельяновича

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 8 протоколів про адмінправопорушення щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Так, складено протокол стосовно народного депутата України Дениса Омельяновича, який за наявності приватного інтересу звернувся до Національного антикорупційного бюро України із депутатським зверненням, чим порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Також складено протокол стосовно судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Павла Борисенка, який входив до складу виконавчого органу приватного підприємства "Центр цифрових технологій". "Вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-4 КУпАП", - зазначили в агентстві.

Крім того, складено 2 протоколи стосовно начальника митного поста "Південний" Одеської митниці ДФС Олександра Телелима, "який не повідомив на засіданні дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Одеської митниці ДФС про наявність у нього реального конфлікту інтересів".

Також НАЗК склало 2 протоколи стосовно депутата Богуславської міської ради 7 скликання Київської області Юрія Смоляра, який під час розгляду на засіданні Богуславської міської ради питання про надання матеріальної допомоги на лікування його тещі не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та взяв участь у голосуванні стосовно вказаного питання.

"Складено 2 протоколи стосовно депутата Григорівської сільської ради 7 скликання Обухівського району Київської області Олександра Рогового, який під час розгляду на засіданні сесії Григорівської сільської ради питання про затвердження проекту землеустрою з метою відведення у приватну власність земельної ділянки його дочці не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та взяв участь у голосуванні стосовно вказаного питання", - повідомили у Національному агентстві.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.