Держдеп вважає недостатніми зусилля Україні у боротьбі з торгівлею людьми

Держдеп вважає недостатніми зусилля Україні у боротьбі з торгівлею людьми

Укрінформ
Український уряд докладає значних зусиль для подолання проблеми з торгівлею людьми, однак ще не досяг мінімальних стандартів боротьби з цим негативним явищем, яке має світові масштаби.

Про це йдеться у останньому звіті Державного департаменту США щодо торгівлі людьми у світі, оприлюдненому в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Уряд України не повністю досяг мінімальних стандартів з припинення торгівлі людьми, однак докладає значних зусиль для цього. Уряд продемонстрував загалом висхідні зусилля у порівнянні з попереднім звітним періодом", - зауважується в розділі документа, що стосується України.

При цьому позитивно відзначається внесення змін до закону України про боротьбу з торгівлею людьми; збільшення коштів на реалізацію національного плану дій; розслідування більшої кількості випадків примусової праці; покращення підготовки посадових осіб.

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Водночас, вказується на потребу здійснити необхідні заходи у кількох ключових сферах. У тому числі, йдеться про необхідність відповідного покарання засуджених торговців людьми, визначення адміністративних ланцюгів відповідальності, інтенсивного розслідування злочинів у цій сфері. Крім того, існує потреба в підвищенні рівня підготовки правоохоронних органів, прокурорів і суддів, посилення гарантій щодо захисту свідків тощо.

Як вказується у звіті, впродовж останніх п'яти років фіксуються випадки торгівлі людьми в Україні, а також українців за кордоном. "Жертви серед українців піддаються торгівлі людьми та примусовій праці в Україні, а також у Росії, Польщі, Молдові та інших частинах Європи, Казахстані та на Близькому Сході", - зазначається в документі.

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Окремими категоріями при цьому називаються діти та дорослі, "які піддаються примусовому жебракуванню", а також вразливі особи з ромської громади.

Звіт Державного департаменту США щодо торгівлі людьми випускається щороку та охоплює ситуацію по всьому світу. За останніми даними, від цього явища на Землі потерпають близько 24,9 млн людей.

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