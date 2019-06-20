ІМІ вимагає відновлення міжвідомчої комісії з питань безпеки журналістів

"Сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили 6-го травня. Весь цей час після побиття він перебував у комі, і так і не прийшов до тями... Вимагаємо від поліції оперативного розслідування і встановлення винних у злочині. Президент Зеленський, коли буде відновлено міжвідомчу робочу групу з безпеки журналістської діяльності?" - написала Романюк.

За її словами, за п'ять місяців цього року ІМІ зафіксував 99 порушень свободи слова. Основна категорія - саме фізична агресія щодо журналістів.

Як зазначила у Facebook голова правління Центру прав людини "ZMINA" Тетяна Печончик, то був не перший напад на Комарова і так само вимагає відновлення групи.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".