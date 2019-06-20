Убивство журналіста Комарова: поліція досі шукає нападника

"На сьогоднішній день особа нападника не встановлена, проте робота у цьому напрямку триває. Зараз справою займається група слідчих слідчого управління поліції Черкаської області", - повідомив Грищенко.

Він зазначив, що з часу нападу на журналіста правоохоронцями було проведено кілька оглядів місця події, де вилучено речі потерпілого та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Призначено комплекс судових експертиз, направлених на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, проведено поквартирний обхід будинків, які розташовані неподалік місця вчинення злочину, допитано понад 1300 осіб, встановлено та відпрацьовано понад 100 камер відеоспостереження, розташованих по маршруту руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Речник наголосив, що відповідно до вимог закону, поліція не може надати всю інформацію, якою володіє слідство, проте робить все, що від неї залежить, щоб встановити та затримати нападника.

Основні робочі версії – професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

У Національній спілці журналістів України зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити 2016 року.