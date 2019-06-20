Помер журналіст Комаров, якого жорстоко побили у Черкасах

Сьогодні вночі, 20 червня, помер Вадим Комаров - журналіст, якого жорстоко побили в Черкасах.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми", - повідомив Томіленко.

Він наголосив, що єдина версія замаху, а тепер уже і вбивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Комарова.

"Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми...", - наголосив голова НСЖУ.

За його словами, фізична агресія щодо журналістів в Україні - на неприпустимо високому рівні, а системна безкарність провокує нові атаки.

"НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова. Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем", - наголосив Томіленко.

Як повідомлялося, невідомий напав на Комарова 4 травня близько 9 години ранку на одній із вулиць у центрі Черкас. З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого було доставлено до лікарні. Особу нападника встановлюють.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.