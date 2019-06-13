З початку року поліція виявила 189 злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми

Більшість потерпілих у кримінальних провадженнях, що стосуються торгівлі людьми, становлять чоловіки.

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"Поліцейські підрозділу по боротьбі з торгівлею людьми упродовж поточного року зареєстрували 189 кримінальних правопорушень за статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. З них 91 випадок – трудова експлуатація, 69 – сексуальна експлуатація, 25 фактів втягнення у злочинну діяльність, а також по два факти торгівлі дітьми та сурогатного материнства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські встановили 159 осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень цієї категорії та повідомили їм про підозру.

Досудове розслідування завершене у 94 кримінальних провадженнях.

Уточнюється, що 205 громадянам надано статус потерпілих в кримінальних провадженнях, серед них 123 чоловіки, 78 жінок, двоє неповнолітніх та двоє малолітніх.

Окрім того, за п’ять місяців 2019 року поліцейські викрили 16 організованих груп, які діяли у сфері торгівлі людьми. 15 учасникам цих угруповань обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.