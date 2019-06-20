Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ шокований вбивством Комарова

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив співчуття з приводу смерті українського журналіста і блогера Вадима Комарова та закликав владу оперативно притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"Я глибоко шокований смертю Вадима Комарова, який зазнав жорстокої атаки минулого місяця в Черкасах і зазнав серйозних травм голови", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

За його словами, Вадим Комаров був відомим професіоналом у медіа-сфері, "який протягом багатьох років повідомляв про проблеми, що мають суспільне значення, у тому числі шляхом викриття корупції та виявлення зловживань владою".

"Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Особи, які відповідальні за цей злочин, повинні бути ідентифіковані та постати перед правосуддям. Я знову закликаю українські органи влади оперативно завершити розслідування. На жаль, через півтора місяця після нападу правоохоронні органи досі не визначили злочинців і не повідомили про прогрес у розслідуванні. Насильство та напади на журналістів є неприйнятними, це має бути припинено. Безкарність була б перемогою для тих, хто хотів змусити замовчати Комарова і залякати пресу", - заявив Дезір.

Як повідомлялося, 20 червня близько другої години ночі у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "замах на умисне вбивство".

20 червня справу перекваліфікували як умисне вбивство. Також 20 червня поліція оприлюднила фоторобот чоловіка, ймовірно причетного до побиття Комарова, задля встановлення особи нападника.

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У Національній спілці журналістів України зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити 2016 року.