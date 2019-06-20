США очікують ретельного розслідування нападу на журналіста Комарова

США висловили жаль через смерть черкаського журналіста Вадима Комарова та очікують ретельного розслідування нападу на нього.

Про це йдеться у заяві Посольства США в Києві у Twitter.

“Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього”, - йдеться у заяві.

We are deeply saddened to hear about the death of Cherkasy journalist Vadym Komarov and stand with the Ukrainian people in expecting a thorough, transparent investigation into the attack on him. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 червня 2019 р.

Як повідомлялося, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

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У НСЖУ зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити у 2016 році.