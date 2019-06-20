США очікують ретельного розслідування нападу на журналіста Комарова

США очікують ретельного розслідування нападу на журналіста Комарова

Укрінформ
США висловили жаль через смерть черкаського журналіста Вадима Комарова та очікують ретельного розслідування нападу на нього.

Про це йдеться у заяві Посольства США в Києві у Twitter.

“Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього”, - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

Читайте також: Справу щодо журналіста Комарова перекваліфікували на умисне вбивство

У НСЖУ зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити у 2016 році.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-