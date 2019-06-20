Справу щодо журналіста Комарова перекваліфікували на умисне вбивство

Справу про побиття журналіста Вадима Комарова у Черкасах перекваліфіковано як умисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook з посиланням на слова голови НПУ Сергія Князєва.

“Вранці 4 травня у Черкасах стався резонансний злочин: внаслідок нападу невідомого важкі травми отримав місцевий журналіст Вадим Комаров. Тривалий час після низки складних операцій він перебував в реанімації, а вночі 20 червня помер”, - зазначив Князєв.

За його словами, слідчі вже перекваліфікували цю подію, визначивши її як умисне вбивство – за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що над розкриттям цього злочину працює посилена співробітниками центрального апарату Нацполіції група слідчих, яку очолив перший заступник глави відомства – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. До складу групи увійшли найбільш досвідчені працівники слідчих і оперативних підрозділів апарату Нацполіції.

Уточнюється, що в рамках розслідування справи від моменту вчинення злочину поліцейські провели низку оглядів місця події. При їх проведенні слідчі вилучили речові докази, які можуть мати доказове значення. У кримінальному провадженні призначено комплекс судових експертиз, направлених на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Окрім того, поліцейські провели поквартирний обхід будинків, розташованих неподалік місця вчинення злочину. В рамках цих заходів допитано понад 1320 осіб.

Оперативники і слідчі встановили та відпрацювали відео з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих по маршруту руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

«Хочу висловити співчуття родині загиблого. Національна поліція докладе максимум зусиль для того, щоб цей злочин не залишився в розряді нерозкритих», – наголосив Князєв.

Водночас він повідомив, що оперативники звернулися до слідчих для отримання дозволу на розголошення частини матеріалів кримінального провадження. Тож, найближчим часом правоохоронці планують звернутися до журналістів за допомогою в ідентифікації особи злочинця.

«Найближчим часом ми звернемося до журналістської спільноти за допомогою: надамо фотороботи осіб, причетних до цього правопорушення – для того, щоб ми могли ідентифікувати найскоріше правопорушників», – зазначив глава Нацполіції.

Як повідомлялося, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

У НСЖУ зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити у 2016 році.