Безпека журналістів: НСЖУ закликає провести парламентські слухання

У Національній спілці журналістів закликають український політикум об'єднатися і підтримати ідею НСЖУ щодо проведення спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова.

Про це на пресконференції заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми закликаємо український політикум об'єднатися і підтримати ідею Нацспілки журналістів, наших партнерів, журналістської спільноти, про призначення і проведення спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова, оскільки останній раз такі парламентські слухання в Україні були проведені 8 або 9 років тому”, - сказав Томіленко.

На його думку, “очевидно, що вже результативними такі парламентські слухання будуть при обранні нового парламенту”.

“Але разом з тим ми розглядаємо, що це має бути найвищий в Україні майданчик, куди мають прийти керівники країни, керівники силових органів і відзвітувати, як саме вони захищають працівників ЗМІ і журналістів, назвати прізвища тих журналістів, нападників на яких покарано”, - додав голова НСЖУ.

За його словами, у НСЖУ також закликають Президента Зеленського і його команду до утворення нового формату президентської ради з питань захисту прав журналістів.

“І така рада за участі представників громадських організацій, журналістської спільноти, представників силових відомств і влади нами розглядається як постійного майданчика з розгляду всіх гострих питань щодо порушення прав журналістів в Україні. І ми так само закликаємо Адміністрацію нового Президента врахувати проблеми з такою структурою, з такою професійною радою, які існували в попередній період. А саме - щоб така рада з питань захисту прав журналістів була публічною, щоб засідання проводилися регулярно, щоб вона була високого рівня. Відповідно, це показуватиме, що політики, посадовці готові докласти зусилля, щоб захистити українських журналістів”, - наголосив Томіленко.

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Він підкреслив, що “позиція НСЖУ, міжнародних партнерів (полягає у тому, - ред.), що ми надзвичайно стурбовані умовами роботи для українських журналістів, особливо для журналістів — розслідувачів в Україні”.

Він додав, що кількість інцидентів, фізичної агресії, побиттів журналістів становить 80 випадків на рік.