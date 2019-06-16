Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців із Днем батька.

Слова вітання він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми, українці, вперше відзначаємо День батька на державному рівні. Це свято – початок нової й гарної традиції в нашій країні, адже батьківська любов та підтримка важлива в житті кожної людини.... Вітаю сьогодні всіх, хто з гідністю та любов’ю виконує свою місію батька на цій землі. Нехай приклад Господа надихає вас у вихованні своїх дітей. Злагоди та тепла у вашому домі!", - підкреслив Предстоятель ПЦУ.

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Як повідомлялося, в Україні сьогодні вперше офіційно відзначається День батька. Свято було встановлено указом Президента від 18 травня 2019 року «З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей...».