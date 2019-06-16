Епіфаній привітав українців із Днем батька

Епіфаній привітав українців із Днем батька

Укрінформ
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців із Днем батька.

Слова вітання він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми, українці, вперше відзначаємо День батька на державному рівні. Це свято – початок нової й гарної традиції в нашій країні, адже батьківська любов та підтримка важлива в житті кожної людини.... Вітаю сьогодні всіх, хто з гідністю та любов’ю виконує свою місію батька на цій землі. Нехай приклад Господа надихає вас у вихованні своїх дітей. Злагоди та тепла у вашому домі!", - підкреслив Предстоятель ПЦУ.

Читайте також: Епіфаній привітав вірян із Трійцею

Як повідомлялося, в Україні сьогодні вперше офіційно відзначається День батька. Свято було встановлено указом Президента від 18 травня 2019 року «З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей...».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-