Епіфаній вважає, що Філарет опиниться в ізоляції, якщо проведе “собор”

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що почесний патріарх Філарет у разі проведення так званого собору Київського патріархату, сам себе покарає, бо наслідком стане його ізоляція від Православної церкви України.

Про це він заявив в ефірі Радіо НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом говорити про скликання помісного собору Київського патріархату недоречно тому, що Київський патріархат був розпущений 15 грудня і зараз почесний патріарх як один із ієрархів православної церкви немає жодного права на скликання помісних соборів... Я би не хотів говорити про певні покарання, як я сказав, єдиним можливим зараз покаранням, він може обрати сам — це відділившись, відійшовши знову в ізоляцію від церкви, яка отримала Томос, від церкви, яка поступово отримує визнання з боку інших православних церков», — наголосив Епіфаній.

Він вважає, що у випадку проведення собору, це буде певне відділення від єдиної помісної Православної церкви України "невеличкої частини ієрархів, кліриків і мирян".

"Говорити про те, що це є відновленням Київського патріархату недоречно, бо Київський патріархат як релігійне об'єднання саморозпустився, і зараз можемо говорити лише про створення нової структури з старою назвою...Те, що відбудеться, якщо відбудеться, то певні ієрархи, які долучаться до цього процесу самі покладуть на себе покарання відділившись від єдиного тіла вже визнаної автокефальної помісної православної церкви і підуть у розкол", - додав Епіфаній.

За його словами, рішення про покарання може ухвалити лише архієрейський чи помісний собор, бо ПЦУ керується колегіально.

«Я би не хотів передбачати певні покарання до тих осіб, які можуть відійти від нашої церкви», — зазначив Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.

Також Філарет додав, що Епіфаній порушує домовленості, нібито досягнуті на об'єднавчому Соборі 15 грудня, що призвело до двовладдя у ПЦУ. За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

29 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

Пізніше Православна церква України оприлюднила підтвердження факту ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.

Згодом Філарет заявив про скликання так званого собору УПЦ КП 20 червня. У Православній церкві України заявили, що проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (священного синоду, архієрейського і помісного соборів), є незаконними. Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "помісний собор УПЦ КП" ані за Статутом Православної церкви України, ані навіть за припиненим Статутом УПЦ КП. Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Трамп спробував виправдатися за свої слова про "компромат" від Росії чи Китаю

Нинішній президент США Дональд Трамп спробував виправдатися за висловлювання про можливість використати компромат на політичних суперників під час виборів, отриманий від іноземних урядів, у тому числі від Росії й Китаю.

Про це він сказав у інтерв'ю лояльному для нього телеканалу Fox News.

"Якби так сталося, безумовно, потрібно ознайомитись із цим (компроматом на політичних суперників – ред.), оскільки якщо ви не переглянете його, ви не знатимете, чи це погано", - зауважив Трамп.

Водночас, він заявив, що "звичайно, потрібно це віддати ФБР або повідомити адвокату, але безумовно треба зробити це".

Раніше цього тижня глава Білого дому в інтерв'ю телеканалу ABC News погодився, що на майбутніх президентських виборах у США прийняв би компромат на свого політичного суперника від іноземного уряду. При цьому він висловив переконання, що це не вважалося би втручанням у вибори.

"Це не втручання, якщо вони мають інформацію, то я думаю, взяв би її", - сказав Трамп. Він також дав зрозуміти, що в такій ситуації не вважав би обов'язковим звертатися до правоохоронців. "Якби там було щось не так, то я, можливо, пішов би до ФБР", - сказав Трамп.

Ці висловлювання обурили демократів у Конгресі, які заявили, що розслідування Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори "нічому не навчили" президента Трампа. Республіканці також визнали, що використання інформації в такий спосіб, у тому числі, від країн-противників США, а також приховування її від ФБР вважалось би федеральним злочином. При цьому, багато політичних оглядачів підкреслили, що висловлювання Трампа значно ускладнили позиції Республіканської партії, яка вимушена була визнати помилку президента та здійснює спроби виправдати його.