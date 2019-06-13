Трамп готовий прийняти компромат на суперників від інших держав

Президент США не проти скористатися на виборах компроматом на суперників, навіть якби його надала інша держава - і це, за його словами, не було б втручанням у вибори.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу ABC News.

На запитання ведучого, чи погодиться виборчий штаб Трампа прийняти компромат на політичних суперників від іноземних урядів (таких як Китай і Росія), а чи передасть його до ФБР, президент США відповів: "Я думаю, треба зробити і одне, і друге".

Водночас він підкреслив, що не бачить нічого поганого, аби скористатися цією інформацією. "Я думаю, можливо, варто послухати про це, немає нічого поганого в тому, щоб послухати", - зауважив господар Білого дому.

За його словами, якби хтось зателефонував з іншої країни, наприклад, Норвегії, і сказав, мовляв, у нас є інформація про вашого опонента… “О, я думаю, що хотів би її почути", -зазначив Трамп.

При цьому він висловив переконання, що отримання компромату від іноземного уряду на американських політиків у такій ситуації не вважалося би втручанням у вибори.

"Це не втручання, якщо вони мають інформацію, то я думаю, взяв би її, - сказав Трамп. - Якби там було щось не так, то я, можливо, пішов би до ФБР".

Утім, зауважив Трамп, ФБР не має достатньої кількості агентів для розслідування таких повідомлень.

Фото: White House Photo by Shealah Craighead