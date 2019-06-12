Трамп заявив, що не дозволив би ЦРУ шпигувати за Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволив би Центральному розвідувальному управлінню використовувати шпигунів проти лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп сказав, що він не дозволив би ЦРУ найняти зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина у якості американського шпигуна", - йдеться у повідомленні.

Трамп не підтвердив і не заперечив, що Кім Чен Нам працював на ЦРУ до того, як був вбитий в Малайзії у лютому 2017 року, заявивши, що нічого не знає про це.

Раніше в ЗМІ оприлюднювалася інформація, що вбитий брат лідера КНДР Кім Чен Нам був інформатором ЦРУ, шпигуючи за своїм братом.

Фото: The White House