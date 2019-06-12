Трамп назвав “фейком” низький рейтинг у соцопитуваннях

Президент США Дональд Трамп звинуватив американські медіа у публікації фальшивих, на його думку, даних передвиборчих соцопитувань, які свідчать про перевагу Джо Байдена.

Про це він заявив у кількох дописах у своєму офіційному Twitter.

"Медіа "фейкових новин" ніколи не були такими ганебними, ніж сьогодні. Дякувати Господу, ми можемо протистояти в соціальних медіа. Нова зброя, яку вони обрали, це фейкові результати соцопитувань, які інколи називають заниженими результатами (вони занижують цифри). Так уже було в 2016 році, але зараз – гірше", - написав нинішній глава Білого дому.

У цьому зв'язку він заявив, що наразі має найбільшу підтримку виборців.

"Фейкові (корумповані) ЗМІ повідомили, що отримали витік даних соцопитувань, які провела моя кампанія", - зазначив Трамп, підкресливши, що "попри фальшиве й нескінченне полювання на відьом, (це опитування — ред.) показало найкращі результати, ніж ми будь-коли мали".

Трамп висловив упевненість, що знову виграє вибори.

Тим часом, соціологічне опитування громадян по всій Америці, проведене Quinnipiac University і оприлюднене в вівторок, показує перевагу Джо Байдена над Дональдом Трампом, якщо б вибори відбулися зараз. Так, за підрахунками соціологів, 60% жінок підтримують Байдена проти 34% за Трампа. Чоловіки розділились також на користь екс-віце-президента США у співвідношенні 47% до 46%.

Щоправда, у Трампа залишилась незначна перевага серед білих виборців – 47% проти 46% за Байдена.

Читайте також: Байден з великим відривом лідирує серед кандидатів у президенти США

Водночас, більшу внутрішньополітичну підтримку має кандидат від демократів Джо Байден – 95% проти 3%. Підтримка республіканцями Трампа становить 91% проти 6%.

У опитуванні взяли участь 1214 громадян з правом голосу на виборах у Сполучених Штатах.

Як повідомлялося, 59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.