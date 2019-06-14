Проведення Філаретом “собору” означатиме церковне розділення - ПЦУ

Скликання та проведення почесним патріархом Філаретом будь-яких зборів означатиме церковне розділення.

Про це йдеться у заяві Православної церкви України.

"Проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (священного синоду, архієрейського і помісного соборів), є незаконними. Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "помісний собор УПЦ КП" ані за Статутом Православної церкви України, ані навіть за припиненим Статутом УПЦ КП. Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками", - йдеться у заяві.

У ПЦУ пояснюють це тим, що рішенням помісного собору УПЦ Київського патріархату 15.12.2018 р., що відбувся у Малій Софії перед об’єднавчим Собором, Українська православна церква Київського патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної помісної Православної церкви України.

У ПЦУ закликають всіх ієрархів, духовенство і вірян, "хто бажає блага для церкви і України", не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність помісної УПЦ.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.

Також Філарет додав, що Епіфаній порушує домовленості, нібито досягнуті на об'єднавчому Соборі 15 грудня, що призвело до двовладдя у ПЦУ. За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

29 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

Пізніше Православна церква України оприлюднила підтвердження факту ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.

Згодом Філарет заявив про скликання так званого собору УПЦ КП 20 червня.