Філарет підтвердив, що хоче відновити "патріархат"

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет у вівторок провів форум інтелігенції "За Київський патріархат".

На зустрічі почесний патріарх вкотре повторив, що він не задоволений умовами Томосу, що об’єднавчого Собору 15 грудня не було, а було "ситуативне зібрання делегатів УПЦ КП", що без наявності патріархату церква не є повністю незалежною, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не такий Томос маємо! Ми маємо такий Томос, який ставить нас в залежність від Константинопольського патріархату… нам треба мати дійсно незалежну церкву, яка б служила тільки своєму народу і своїй державі",– заявив почесний патріарх Філарет.

На форумі "За Київський патріархат" було близько 150 людей, в тому числі 5 священиків. Аудиторія – люди середнього й літнього віку.

На форумі також поширювалося звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому містилися заклики підтримати "Київський патріархат" та запевнення, що учасники форуму "завжди відкриті до діалогу з українською владою у всіх аспектах національного будівництва, формування гармонійних відносин між церквою та державою".

Перед початком форуму почесний патріарх Філарет підтвердив журналістам оприлюднену раніше в ЗМІ інформацію про те, що збирається провести 20 червня собор, на якому хоче відновити Київський патріархат.

Водночас у прес-службі почесного патріарха Філарета зазначають, що не мають офіційних даних щодо можливого скликання помісного собору 20 червня.

"Поки що офіційних даних щодо скликання помісного собору немає. Чи відбудеться він 20 червня, ще невідомо", - зазначив представник прес-служби почесного патріарха Антон Павленко.

Коментуючи інформацію ЗМІ щодо заяви Філарета про скликання cобору задля поновлення офіційної діяльності Української православної церкви Київського патріархату, в прес-службі зазначили: "Я не знаю, в якому контексті журналісти поставили питання Філарету".

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

Форум "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!" у Києві / Фото: Багмут Павло, Укрінформ

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.

Також Філарет додав, що Епіфаній порушує домовленості, нібито досягнуті на об'єднавчому Соборі 15 грудня, що призвело до двовладдя у ПЦУ. За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

29 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

Пізніше Православна церква України оприлюднила підтвердження факту ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.