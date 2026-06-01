На Івано-Франківщині відбулися змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник Firefighter Challenge»

Про це у Фейсбуці повідомляє ДСНС України, передає Укрінформ.

"У змаганнях взяли участь 10 команд із різних регіонів України та профільних закладів вищої освіти системи цивільного захисту. Серед них — представники головних управлінь ДСНС у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Хмельницькій областях, а також у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

За підсумками чемпіонату: 1 місце — команда ГУ ДСНС України у м. Києві; 2 місце — команда ГУ ДСНС України у Рівненській області; 3 місце — команда ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Учасники продемонстрували силу, витривалість і високий рівень професійної підготовки.

