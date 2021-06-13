У Маріуполі на честь річниці звільнення від російських окупантів пройшов марш захисників

У Маріуполі на честь 7-ї річниці звільнення від російських окупантів пройшов марш захисників, вулицями міста проїхала колонна військової техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції Донецької області.

«Сім років тому силами бійців полку «Азов», Національної гвардії та правоохоронних органів на територію Маріуполя було повернуто мир…Сьогодні на честь героїв центральним проспектом до Театральної площі рушила колона військової техніки та піша колона представників силових структур: працівники Нацполіції України, полку «Азов», військовослужбовці, рятівники та курсанти ДонДУВС МВС України», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що марш захисників пройшов під музичний супровід поліцейського оркестру.

У Маріуполі пройшов марш захисників на честь річниці звільнення від російських окупантів / Фото: Полiцiя Донеччини

Привітали захисників міста Командувач Національної гвардії України Микола Балан, заступник командувача об’єднаних сил з питань застосування поліції Руслан Мороз, перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль, заступник Командувача об’єднаних сил Віктор Ганущак, начальник поліції Донецької області Микола Семенишин.

До урочистостей долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування, керівництво провідних вишів та представники інших органів МВС.

Звертаючись до захисників, Балан підкреслив, що цей день став визначним не тільки для Маріуполя, але й для всієї України. «Сім років тому ця перемога відбулася завдяки небайдужим цивільним патріотам нашої держави. Добровольцям, які не чекаючи призову, а за власним покликом згуртувалися для того, щоб боронити рідну землю. Військовослужбовцям та правоохоронцям, які були готові виконати поставлені перед ними завдання. Пишаюся вами!» - сказав Балан.

Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Також пройшло нагородження 56 бійців, які брали участь у спецоперації та зараз боронять Донеччину. Їх нагородили вогнепальною зброєю та іншими відзнаками МВС, нагрудним знаком Національної гвардії України «За доблесну службу», відзнакою Командувача об’єднаних сил «За звитягу та вірність», подяками облдержадміністрації та міської ради.

Як повідомляв Укрінформ, протистояння між українцями і проросійськими сепаратистами розпочалося в Маріуполі у 2014 році майже одразу після втечі з України президента Януковича.

Приблизно з середини квітня Маріупольська міськрада була захоплена сепаратистами.

9 травня бойовики штурмували міське УВС – Маріуполь перейшов під їхній повний контроль. При цьому було поранено і взято в полон начальника УВС Валерія Андрощука і вбито начальника ДАІ Віктора Саєнка, бійця добровольчого батальйону міліції «Азов» Родіона Добродомова. До того ж, терористи заблокували бетонними блоками декілька вулиць у центрі міста і захопили адмінбудівлі. Міліція, СБУ і прокуратура були повністю паралізовані, а чимало хто з силовиків вже готувався переметнути на сторону бойовиків.

Після подій 9 травня і фактичної втрати контролю над третім за розміром містом Донбасу – Маріуполем, Україна контролювала лише маріупольський аеродром, на якому знаходилися українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних сил України, та півтори сотні добровольців з батальйону МВС «Азов».

Штурм Маріуполя українське командування спочатку планувало на 23 травня 2014 року, аби надати можливість містянам проголосувати разом з іншими українцями на президентських виборах, але згодом, після аналізу наявних сил і засобів, відмовилося від цього плану. Остаточною датою початку визволення було визначено 13 червня.

У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2 роти спецбатальйону «Дніпро», 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС. Блок-пости на в’їздах до міста контролювали військові, допомога надходила також від членів Правого сектору та місцевих активістів. Для блокування району проведення спецоперації було залучено близько 500 військовослужбовців ЗСУ та НГ.

У ході зачистки Маріуполя від проросійських найманців було ліквідовано їхні ключові опорні точки, знищено техніку та відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема будівлею міської ради.